Homem de 61 anos é morto a facadas em Santo Antônio do Aracanguá

Um homem de 61 anos foi morto a facadas na noite desse domingo (20), em Santo Antônio do Aracanguá, município localizado a 37 quilômetros de Araçatuba. A vítima foi identificada como José Belisário Vieira, popularmente conhecido como "Zé Maozinha".

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na Rua Santo Antônio, na região central da cidade, em frente a um bar. Golpeado na região do torax, Vieira chegou a ser socorrido por uma ambulância do município e levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde isolou a área para o trabalho da perícia técnica. O caso foi registrado na delegacia da cidade, e um inquérito policial será instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar o responsável.