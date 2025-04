Salão de beleza é invadido durante a madrugada em Araçatuba

Uma mulher teve sua residência invadida e furtada durante a madrugada da última quinta-feira (17), no bairro Castelo Branco, em Araçatuba. O imóvel também funciona como salão de beleza, onde a vítima realiza atendimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a moradora percebeu o furto ao acordar e notar o desaparecimento de diversos pertences. Indivíduos ainda não identificados teriam acessado o portão da casa sem deixar sinais de arrombamento. Foram levados uma bolsa pequena contendo documentos pessoais e o cartão do programa Bolsa Família, além de um secador de cabelo rosa e um mostruário com várias peças de semi-joias.

A vítima informou que o local não possui câmeras de segurança, o que pode dificultar a identificação dos autores. Apesar do crime, não foram constatados danos visíveis na estrutura da residência ou do salão.