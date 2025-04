VÍDEO: Motociclista e garupa são arremessados em acidente

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quinta-feira (17), no cruzamento da Avenida Natal Masson com a Rua Pedro Careta, no bairro Quemil, em Birigui. Imagens de câmeras de segurança de comércios da região flagraram o momento do impacto.

A colisão ocorreu por volta das 14h20. De acordo com os vídeos e relatos no local, um Fiat Palio seguia pela Rua Pedro Careta e teria parado no cruzamento com a avenida. Após a passagem de uma van, o condutor do carro avançou, sem perceber a aproximação de uma motocicleta que trafegava pela Natal Masson.

Com o impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados sobre o carro e caíram no asfalto. Ambos sofreram escoriações e foram socorridos por uma ambulância do município até o Pronto-Socorro Municipal de Birigui.