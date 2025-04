Celebrações da Páscoa: veja os horários das missas em Araçatuba

A partir desta Quinta-feira Santa, 17, os fiéis católicos da Diocese de Araçatuba se reúnem para celebrar o Tríduo Pascal — período sagrado que se estende até a manhã do Domingo de Páscoa, 20. Esse é o momento mais importante do calendário litúrgico, marcado por profundos rituais que recordam a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Durante esses dias, as paróquias da Diocese que itegram as regiões de Araçatuba, Birigui, Guararapes e Andradina organizam missas e celebrações especiais, como a Ceia do Senhor e o rito do lava-pés na quinta-feira, a Paixão e Adoração da Cruz na sexta, e a solene Vigília Pascal no sábado. No domingo, as igrejas celebram a Páscoa do Senhor com horários diversos de missas, procissões e momentos de oração.

Na Catedral Diocesana Nossa Senhora Aparecida, Dom Sergio Krzywy presidirá as celebrações principais nos seguintes horários: