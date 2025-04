Região de Araçatuba confirma mais uma morte por dengue em 2025

A região de Araçatuba registrou mais uma morte por dengue em 2025. A vítima é um homem de 54 anos, morador em Guararapes. O óbito foi confirmado nesta terça-feira, 15, pelo Instituto Adolfo Lutz e representa a primeira morte provocada pela doença no município neste ano.

Desde janeiro, Guararapes enfrenta uma epidemia de dengue, com 1.678 casos confirmados até o momento. Diante do avanço da doença, a Prefeitura tem intensificado as ações de combate ao mosquito transmissor, com destaque para a nebulização de inseticida em bairros com maior incidência.

Nesta quarta, 16, e quinta-feira, 17, a partir das 18h, a aplicação do inseticida será realizada nos bairros Industrial e Santo Antônio, na tentativa de conter a proliferação do Aedes aegypti.