Piratas Canarinhos homenageados na Câmara: paixão e fidelidade

A tradicional torcida organizada Piratas Canarinhos, da Associação Esportiva Araçatuba (AEA), foi homenageada com um Voto de Aplauso durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Araçatuba, realizada nesta segunda-feira (14). A honraria, de autoria do vereador Luis Boatto (Solidariedade), celebra a trajetória da torcida, que completará 35 anos de fundação em 2025.

Criada em março de 1990, a Piratas Canarinhos se tornou símbolo de paixão e fidelidade ao time araçatubense. Com cerca de 300 membros ativos, a torcida é presença constante nas arquibancadas, seja nos jogos em casa ou nas viagens para acompanhar a equipe fora do município. Além do apoio esportivo, os Piratas também se destacam por suas ações sociais, como campanhas de doação de sangue, alimentos e roupas.

A homenagem contou com a presença de dezenas de torcedores na Câmara, que foram aplaudidos por todos os parlamentares presentes. Além de Boatto, os vereadores Gilberto Batata (PSD), Ícaro Morales (Cidadania) e a presidente da Casa, Edna Flor (Podemos), parabenizaram os integrantes da torcida pela atuação exemplar ao longo das décadas.