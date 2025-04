Confira o que abre e fecha em Araçatuba nos feriados

Na quinta-feira (17), o expediente será normal em todas as repartições públicas.

Em razão dos feriados nacionais da Paixão de Cristo (18 de abril) e de Tiradentes (21 de abril), a Prefeitura de Araçatuba informou que não haverá expediente nas repartições públicas municipais nestas datas. O atendimento será suspenso na sexta-feira (18) e na segunda-feira (21), com retorno das atividades na terça-feira, dia 22, a partir das 8h.

Entre os serviços que permanecerão abertos estão o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o Pronto-Socorro Municipal, o Pronto-Socorro Odontológico, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Morada dos Nobres e Umuarama 2 — ambas com atendimento 24 horas —, além da Guarda Civil Municipal, dos parques municipais, ecopontos e do serviço de coleta de lixo.

Já os setores administrativos, como o Paço Municipal, o Atende Fácil, o Museu Ferroviário e as demais UBSs (que não operam 24h), ficarão fechados durante os dias de feriado.

Confira o que abre e fecha durante os feriados: