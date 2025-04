Mirandópolis tem 80 novas empresas e R$ 6,1 mi em financiamento

Mirandópolis começou 2025 com números positivos na economia. A cidade teve um aumento de 29% na abertura de empresas no primeiro bimestre, segundo a Receita Federal. Foram 80 novos CNPJs, a maioria no setor de serviços (57,5%), seguida por comércio, indústria, agropecuária e construção civil. O levantamento é da Plataforma Observatório Econômico, mantida pela Prefeitura da cidade, que apontou crescimento na abertura de empresas e financiamentos habitacionais com recursos do FGTS, colocando o município em evidência regional.

Mais de 60% dos negócios abertos são de Microempreendedores Individuais (MEIs). Lanchonetes, salões de beleza, instalações elétricas e confecção estão entre as atividades mais registradas. A região central da cidade concentrou a maior parte das novas empresas.

No mercado externo, Mirandópolis ficou em 4º lugar entre os municípios da região em volume exportado, com US$ 16,9 milhões no primeiro trimestre, segundo a Secretaria de Comércio Exterior.