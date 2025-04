Araçatuba intensifica serviços de roçagem, limpeza e manutenção

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), realizou nesta quarta-feira (9) uma série de serviços de manutenção em diferentes regiões da cidade. As ações incluíram roçagem, limpeza, motonivelamento e operação tapa-buracos.

As equipes da Sosp executaram roçagem e limpeza no valetão da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, no trecho entre as ruas Tupinambás e Marginal Anhanguera. O serviço tem como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e evitar o acúmulo de resíduos, contribuindo para a prevenção de alagamentos.

Estrada

No Jardim do Trevo, foi realizado o motonivelamento da estrada Álvaro Eduardo de Queiroz Crespo, com a abertura de saídas de água para facilitar a drenagem e preservar o leito da via, frequentemente utilizada por moradores e trabalhadores da zona rural.

Também foram feitas ações de roçagem e limpeza na praça da Rua Paul Harris e nas calçadas do valetão da Avenida João Arruda Brasil, entre as ruas Porangaba e do Fico. Os serviços integram o cronograma de cuidados com áreas públicas e visam promover mais segurança e bem-estar à população.

O programa de manutenção viária incluiu ainda operação tapa-buracos na Rua Doutor Péricles Pimentel Salgado, que atravessa bairros como o Conjunto Habitacional Hilda Mandarino e o Umuarama.