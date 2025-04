Tratorista ferido em acidente na Rondon vai para UTI em Araçatuba

O tratorista de 32 anos, passageiro da caminhonete envolvida em um grave acidente na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na noite de terça-feira (8), em Birigui, será transferido para a UTI da Santa Casa de Araçatuba devido à gravidade de seu estado de saúde.

Inicialmente atendido no Pronto-Socorro Municipal de Birigui, o paciente precisou ser encaminhado ainda durante a noite para Araçatuba, onde permanece internado em estado grave. Segundo a assessoria de comunicação da Santa Casa, ele sofreu politraumatismos, incluindo traumatismo craniano e facial, e requer cuidados intensivos.

O acidente

A colisão ocorreu no km 523 da rodovia, sentido Araçatuba–Birigui, nas proximidades de um condomínio de chácaras. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a caminhonete, ocupada por dois homens ? o motorista, de 34 anos, e o passageiro, de 32 ? colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão dirigido por um homem de 69 anos.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Equipes de resgate interditaram a rodovia para o atendimento às vítimas, que ficaram presas nas ferragens. O condutor da caminhonete sofreu suspeita de fratura, enquanto o passageiro teve ferimentos mais graves. Ambos foram levados ao Pronto-Socorro de Birigui antes da transferência do tratorista para Araçatuba.