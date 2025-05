Cidadão araçatubense está entre os cardeais que escolherão o Papa

Araçatuba está, simbolicamente, representada no conclave que definirá o novo líder da Igreja Católica. Um de seus cidadãos honorários, Dom Ángel Fernández Artime, participa do seleto grupo de cardeais reunidos no Vaticano desde esta quarta-feira, 7, para a escolha do próximo Papa.

Dom Ángel, que em 2023 foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, recebeu o título de cidadão araçatubense em março de 2024, durante uma celebração especial na Igreja Universitária Maria Auxiliadora, no câmpus do UniSalesiano. A honraria foi concedida pela Câmara Municipal, por iniciativa do então vereador Dr. Jaime, como parte das comemorações pelos 75 anos da presença salesiana na cidade.

“A entrega desse título simboliza a gratidão da população à missão dos Salesianos, que há décadas formam jovens com consciência social e espírito cristão”, declarou Dr. Jaime, na ocasião. O projeto foi aprovado por unanimidade.