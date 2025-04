Médico de Birigui condenado por estupro é condecorado na Alesp

A defesa do médico Milton Seigi Hayashi se pronunciou nesta quarta-feira (9) após a ampla repercussão da homenagem concedida a ele no último dia 27 de março, na sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Durante a cerimônia, organizada pela Associação Brasileira das Forças de Paz (ABFIP), Hayashi foi condecorado com o Colar Oficial da Paz, honraria destinada a profissionais com contribuições relevantes à sociedade. A indicação teria partido do departamento de Saúde da entidade, com base em documentos apresentados pelo próprio médico.

A homenagem, no entanto, gerou forte indignação nas redes sociais e na opinião pública, principalmente após a divulgação do evento pelo próprio homenageado. Internautas questionaram como um profissional condenado por estupro de vulnerável pôde receber tal reconhecimento.

Condenação por estupro de vulnerável