Birigui: vítimas ficam presas a ferragens em acidente na Rondon

Um grave acidente foi registrado na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 523, no sentido Araçatuba a Birigui, próximo a um condomínio de chácaras, na noite da última terça-feira, 8.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma caminhonete ocupada por dois homens - motorista, 34 anos, e o passageiro, 32 – colidiu violentamente na traseira de um caminhão conduzido por um motorista de 69 anos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Equipes de resgate precisaram interditar a rodovia para socorrer as vítimas, que ficaram presas nas ferragens. Após a remoção, ambos foram encaminhados ao Pronto-socorro Municipal de Birigui. O passageiro sofreu ferimentos graves, enquanto o condutor teve suspeita de fratura.