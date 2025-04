Justiça condena motel de Araçatuba por permitir entrada de menor

Um motel de Araçatuba foi penalizado pela Justiça com uma multa equivalente a 20 salários mínimos, cerca de R$ 30 mil, por ter permitido a entrada de dois adolescentes no local, o que é proibido pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A decisão é definitiva e não cabe mais recurso.

O episódio aconteceu em setembro de 2023 e veio à tona após os menores se envolverem em um roubo com a participação de dois adultos. De acordo com o processo, a vítima, que ostentava nas redes sociais um estilo de vida de alto padrão, marcou um encontro com os adolescentes no motel.

A vítima chegou antes, e os menores foram levados ao local por um motorista de aplicativo. A entrada dos adolescentes foi liberada sem qualquer impedimento, e eles seguiram ao quarto onde estava a vítima.