Vereadores discutem merenda escolar com secretária em Penápolis

A Câmara Municipal de Penápolis, por iniciativa da vereadora Professora Jandineia (PT), promoveu na quarta-feira (2), em seu plenário, uma reunião com a secretária municipal de Educação, Neira Maria Pereira Pinheiro.

O encontro, conduzido pelo presidente do Legislativo, Carlos Alberto Feltrin (MDB), contou com a participação dos vereadores Altair Reis (PL), Professor Bruno (PSD), Batata da Pizzaria (PL), Francisco José Mendes, o “Tiquinho” (MDB), Júlio Caetano (PSD), Mário Abe (PL), Paulinho do Esporte (União Brasil) e Faleiros Policial Ambiental (PL). Um dos principais temas discutidos foi a proibição, por parte do Executivo, do consumo da merenda escolar por colaboradores e professores das unidades de ensino.

Os vereadores defenderam a retomada desse atendimento, destacando a importância da alimentação como um momento de integração entre as categorias.

Além disso, a Câmara Municipal tem seis projetos do Executivo para votação em sua sessão desta segunda-feira (7). As matérias incluem:

Mensagem nº 52 – Concessão de auxílio-combustível para estudantes em situação de vulnerabilidade;

Mensagem nº 53 – Instituição de um programa de recuperação de tributos;

Mensagem nº 54 – Autorização de cooperação técnica com a União, por meio da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba;

Mensagem nº 55 – Suplementação orçamentária de R$ 424.356,36 para a área da Saúde;

Mensagem nº 56 – Suplementação orçamentária de R$ 487.000,00 para o setor de Esportes;

Mensagem nº 26 – Criação do plano de mobilidade urbana.

Os textos completos das proposituras estão disponíveis no site da Câmara Municipal: www.camaradepenapolis.sp.gov.br. A sessão terá início às 19h, com transmissão ao vivo pela TV Câmara (canal 14/TV a cabo), Facebook, YouTube e site oficial.