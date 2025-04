Motociclista sofre traumatismo craniano após acidente em Birigui

A Polícia Militar registrou um grave acidente de trânsito em Birigui. na tarde dessa segunda-feira, 7. O caso aconteceu na rua José Bonifácio travessa com a rua Castro Alves, no bairro Silvares.

De acordo com informações da PM, uma equipe foi chamada para atender a uma ocorrência de acidente com vítima grave. No local, os policiais constataram que a colisão envolveu um carro e uma moto, e que a motociclista, uma jovem de 25 anos, foi arremessada ao solo, sofrendo ferimentos. A vítima já havia sido socorrida pela Unidade de Resgate e encaminhada ao pronto-socorro municipal.

Após a chegada da equipe policial, o local foi isolado para os trabalhos da perícia. Um laudo deve ser emitido dentro de 30 dias, o que ajudará nas investigações.