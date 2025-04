Justiça mantém anulação de concurso da Câmara de Birigui

A Justiça de Birigui indeferiu o pedido de liminar que buscava suspender a decisão que anulou um concurso público da Câmara Municipal realizado no ano passado. O objetivo da ação era garantir a homologação dos resultados e a nomeação dos aprovados para cargos que não exigiam etapas adicionais.

A ação foi movida contra o município e o ex-presidente da Câmara, André Fermino (PP), pelos candidatos Ricardo Ramos Barbosa, Viviane Mari Sanches Barbosa, Cristiano Cosme Avelino e Hipólito de Oliveira Alves. Eles contestam a anulação do certame, argumentando que a medida foi baseada em recomendações do Ministério Público sem comprovação de irregularidades.

Na decisão, proferida na última quarta-feira (2), o juiz Eric Douglas Soares Gomes, do Juizado Especial da Fazenda Pública, entendeu que os documentos apresentados não afastam a presunção de legalidade do ato administrativo. Ele também destacou que a questão exige maior apuração, inviabilizando a concessão de liminar antes do contraditório.