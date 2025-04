Mulher de 41 anos morre após ataque de abelhas

Uma tragédia ocorrida no último fim de semana em Andradina veio à tona nessa segunda-feira, 7, com a divulgação do boletim de ocorrência. Daniela Bazaglia Pereira da Silva, de 41 anos, morreu após ser atacada por um enxame de abelhas, no bairro Jardim Europa.

De acordo com o registro policial, um grupo de adolescentes teria lançado pedras contra uma colmeia, o que provocou a reação das abelhas. Daniela estava sentada em uma calçada próxima ao local e acabou sendo alvo do ataque.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o enxame e o corpo de Daniela foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames.