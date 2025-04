Menina de 3 anos morre em Araçatuba; polícia apura possível abuso

Elisa Salviano dos Santos, uma menina de 3 anos e 5 meses, morreu na manhã desta segunda-feira, 7 de abril, após o agravamento de um quadro de pneumonia na Santa Casa de Araçatuba. Natural de Guararapes, Elisa foi transferida para a unidade de saúde em Araçatuba devido à piora no estado clínico, conforme informações da polícia.

Durante o atendimento, a criança relatou fortes dores abdominais, o que levou a médica de plantão a indicar uma lavagem abdominal para investigação. Durante o procedimento, enfermeiras notaram uma lesão na região íntima da menina e acionaram imediatamente a polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), e a mãe de Elisa foi ouvida sobre os fatos, que teriam ocorrido entre os dias 20 e 25 de março.

Elisa chegou a ser intubada e apresentou melhora temporária, o que permitiu a retirada dos tubos. No entanto, no sábado, 5 de abril, a criança precisou ser intubada novamente após nova piora em seu quadro de saúde. A reabertura do boletim de ocorrência na DDM ocorreu entre a madrugada de sábado e domingo.

Na manhã desta segunda-feira, por volta das 6h45, a morte de Elisa foi confirmada pela equipe médica. A delegada responsável pelo caso informou que o pai da menina ainda não prestou depoimento devido ao estado emocional, enquanto a mãe declarou desconhecer qualquer tipo de lesão. Segundo o hospital, Elisa já teria chegado à unidade com o ferimento.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, e a Polícia Civil segue investigando o caso. Um laudo deverá ser emitido nos próximos dias, e o inquérito será encaminhado à delegacia do município.

O velório de Elisa será realizado na Capela São Luiz, localizada na Rua Washington Luís, 66, no Jardim Industrial, em Guararapes. O horário do sepultamento ainda não foi definido, mas deverá ocorrer nesta terça-feira, 8 de abril.