Homem é preso por posse irregular de arma de fogo em Birigui

Na tarde da última quinta-feira (03), uma equipe da ROCAM prendeu um homem no bairro Atenas, em Birigui, por posse irregular de arma de fogo. Durante patrulhamento preventivo, os policiais abordaram o suspeito, que já havia sido denunciado anteriormente por porte ilegal de arma.

Embora nada ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, ele admitiu possuir uma arma de fogo, alegando que a mantinha para se proteger de ameaças de morte ligadas à sua atividade de agiotagem. De forma espontânea, indicou onde guardava o armamento e autorizou a busca em sua residência.

No imóvel, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre .38, municiado com seis cartuchos intactos, dentro de uma cômoda na sala. Além disso, mais uma munição do mesmo calibre foi localizada no guarda-roupa.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial sem necessidade do uso de algemas. A autoridade policial ratificou a prisão e estipulou fiança de R$ 2.000,00, valor que foi pago. Após prestar depoimento, ele foi liberado.