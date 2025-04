Colisão frontal entre caminhões deixa dois motoristas mortos

Dois motoristas perderam a vida após uma colisão frontal entre caminhões na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Pereira Barreto, nesta quinta-feira (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Josimar José Sabino, de 45 anos, conduzia um caminhão carregado com farelo de soja, enquanto André Henrique Martins dos Santos, de 48 anos, dirigia um bitrem vazio. O impacto ocorreu quando os veículos seguiam em direções opostas.

As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os bombeiros foram acionados para retirar os corpos, que ficaram presos às ferragens. A causa do acidente ainda será investigada.