Motorista foragido é preso após tombamento na Rondon

Um motorista de caminhão que estava foragido da Justiça foi preso após um acidente na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes, na tarde desta quinta-feira (3).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhão carregado com soja tombou no km 545 da rodovia. O condutor, de 47 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado ao Pronto-Socorro da cidade.

Durante o atendimento, os policiais realizaram uma consulta nos sistemas de segurança e descobriram que havia um mandado de prisão contra o motorista. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Guararapes.