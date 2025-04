Braúna promove 33ª Festa do Peão com entrada gratuita

A cidade de Braúna, localizada a 41 km de Araçatuba, realizará no próximo fim de semana a 33ª edição da tradicional Festa do Peão. O evento, que promete levar entretenimento e diversão para a população local e regional, terá três dias de programação gratuita. A exceção é o dia 11, quando a entrada será um quilo de alimento não perecível, que será revertido a uma entidade beneficente.

As apresentações musicais estão confirmadas:

Quinta-feira, 10 – Brenno & Matheus

Sexta-feira, 11 – US Agroboy

Sábado, 12 – Diego & Arnaldo

Além dos shows, a festa contará com montarias e uma praça de alimentação no local. O evento será realizado no Recinto de Rodeio de Braúna e é promovido pela Prefeitura, em parceria com a Câmara Municipal.