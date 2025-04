VÍDEO: Briga em supermercado de Birigui viraliza em redes sociais

Na noite da última quarta-feira (02), um desentendimento em um supermercado na região central de Birigui repercutiu nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.

Um vídeo gravado por clientes mostra um homem sendo contido por funcionários e frequentadores do estabelecimento. Em determinado momento, um segurança do mercado tenta puxá-lo pelas pernas, mas ele consegue se soltar e parte para cima do agente. Em seguida, outro funcionário intervém para conter o homem, que aparenta estar bastante alterado. A situação só é controlada quando um dos funcionários o segura pelo pescoço, enquanto outros colaboradores se aproximam para ajudar.

Segundo o supermercado, o desentendimento foi provocado pelo comportamento do homem, que estaria sob efeito de álcool e perturbando a área de alimentação.

Supermercado se posiciona

Em nota oficial, a empresa declarou: “Houve uma interação repreensível na galeria da loja, em decorrência do comportamento de uma pessoa que apresentava sinais de embriaguez. Prezando pela harmonia do ambiente e pelo bem-estar dos clientes, a equipe de prevenção tentou conduzi-lo, mas foi recebida com agressividade, resultando neste episódio lamentável. Condenamos o ocorrido e afirmamos que a empresa não tolera comportamentos violentos ou desproporcionais. Estamos adotando todas as providências previstas em nosso código de conduta e reforçaremos as orientações à equipe.”