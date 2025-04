TCE abre concurso em Araçatuba com salário de R$ 17 mil

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) abriu concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo, com oportunidades para diversas cidades do estado. Na região de Araçatuba e Andradina, serão oferecidas seis vagas, sendo duas para Araçatuba, três para Andradina e uma para Adamantina.

A remuneração inicial é de R$ 17.743,05, para uma jornada de 40 horas semanais. O concurso exige nível superior nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Engenharia Civil ou Gestão de Políticas Públicas.

Inscrições e provas

As inscrições vão até o dia 24 de abril, exclusivamente pelo site da Vunesp, com taxa de R$ 82. A prova será aplicada em 15 de junho de 2025, em dois turnos, contendo 80 questões de múltipla escolha.