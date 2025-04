Mutirão oferece quase 50 vagas para nova rede em Araçatuba

O Balcão de Empregos de Araçatuba, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento, Agroindústria e Turismo, promove um mutirão de contratação nos dias 8 e 9 de abril. A iniciativa visa preencher cerca de 50 vagas para a rede de franquias Maravilhas do Lar, que inaugura uma unidade na cidade em maio.

As oportunidades são para os cargos de operador de loja, fiscal de loja, estoquista, líder de caixa e líder de setor. Os interessados devem comparecer ao Escritório Regional do Sebrae-SP, localizado na avenida dos Araçás, 2.112, no Centro, levando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo em mãos. Experiência na função ou em áreas correlatas será um diferencial. Para mais informações, o telefone de contato é (18) 3607-6630.

Fundada há 21 anos, a Maravilhas do Lar é a maior rede de utilidades domésticas do interior de São Paulo, com mais de 2 mil funcionários e 54 lojas em 30 cidades. A primeira unidade foi inaugurada em 2003, em Jundiaí, e desde então a empresa expandiu sua atuação, oferecendo produtos para casa, decoração, papelaria, brinquedos e jardinagem.