Prefeitura de Araçatuba estende validade de concurso público

A Prefeitura de Araçatuba prorrogou por mais dois anos a validade do concurso público nº 001/2022, permitindo a convocação dos aprovados até 28 de maio de 2027. A decisão foi oficializada pela portaria nº 509/2025 e publicada no Diário Oficial do Município no último sábado (29). Com a prorrogação, todas as regras do edital permanecem vigentes, garantindo que os candidatos classificados possam ser chamados dentro do novo prazo.

O concurso ofereceu 350 vagas em diversas áreas da administração municipal, destinadas a candidatos com nível fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades abrangem setores como saúde, educação, assistência social, infraestrutura e administração, com salários de até R$ 4.499,18.

Segundo a secretária Municipal de Administração, Mírian Gon, a prorrogação assegura agilidade nas convocações e representa economia para os cofres públicos. “Com essa decisão, mantemos a lista de espera dos aprovados, permitindo uma nomeação mais rápida e evitando novos custos com a realização de outro certame. Por isso, prorrogamos o concurso pelo tempo máximo permitido por lei”, destacou.

O processo seletivo teve inscrições abertas em novembro de 2022 e as provas foram realizadas em fevereiro de 2023. Entre os cargos ofertados estão assistente social, enfermeiro, agente comunitário de saúde, técnico em enfermagem, operador de máquinas pesadas, psicólogo, médico e procurador.

Os candidatos que aguardam a convocação devem acompanhar as publicações no Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura de Araçatuba (www.aracatuba.sp.gov.br). Além disso, os convocados são notificados por e-mail no endereço cadastrado no momento da inscrição.