Prefeitura e TUA não chegam a acordo sobre transporte coletivo

A Prefeitura de Araçatuba informou na manhã desta segunda-feira 31, que não houve acordo com a empresa TUA (Transportes Urbanos Araçatuba) para a continuidade da prestação de serviços de transporte coletivo no município. A indefinição coloca em risco a manutenção do serviço, uma vez que a empresa alega não conseguir operar sem o auxílio financeiro do poder público.

Atualmente, a TUA recebe uma subvenção mensal de R$ 200 mil da Prefeitura. No entanto, para os próximos 12 meses, a empresa solicitou um aumento desse valor para R$ 485 mil, montante considerado inviável pelo Executivo Municipal. Como contraproposta, a Prefeitura ofereceu um repasse de R$ 300 mil por mês, mas a proposta foi recusada pela concessionária.

Apesar do impasse, o contrato entre a Prefeitura e a TUA permanece vigente até agosto de 2028. Contudo, a empresa afirma que, sem a subvenção, não consegue manter os serviços apenas com a arrecadação das tarifas pagas pelos passageiros. Até o momento, não há uma data definida para a eventual suspensão do transporte público na cidade.