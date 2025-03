Funcionário da CPFL é agredido e ameaçado ao cortar energia

Um funcionário terceirizado da CPFL foi agredido e ameaçado de morte enquanto realizava seu trabalho na tarde da última sexta-feira (28), no bairro Candeias, em Birigui. O caso foi registrado na delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador chegou ao local para executar o corte de energia e comunicou a ordem de serviço à proprietária da residência. Irritada, a mulher passou a insultá-lo com diversas ofensas. Em seguida, o marido dela teria avançado com um veículo em direção ao funcionário e, logo depois, desembarcado armado com uma faca. O trabalhador conseguiu fugir, mas, ao retornar para pegar sua moto e deixar o local, foi alvo de pedradas e de um alicate arremessado, que atingiu seu braço.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao endereço. A equipe de supervisão da CPFL também esteve no local para concluir o corte de energia. Durante o registro da ocorrência, o agressor voltou a ameaçar o funcionário, dizendo: "Você suma de Birigui, pois em Birigui você não fica mais." A esposa dele também fez intimidações: "Você tem sorte que sou uma pessoa calma, minha família não é." Diante disso, um policial a advertiu para permanecer em silêncio.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como ameaça e lesão corporal. Após o procedimento, eles foram liberados.