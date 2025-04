Autor de tentativa de homicídio se entrega à polícia em Birigui

Um homem de 27 anos, acusado de tentativa de homicídio contra um amigo no dia 20 de março, em Birigui, apresentou-se à polícia na última sexta-feira (28), acompanhado de seu advogado, Dr. Isaque Ferreira Rodrigues.

Segundo o advogado, seu cliente agiu em legítima defesa, pois, ao chegar ao condomínio onde a vítima reside, foi recebido com uma arma em punho. “No dia dos fatos, meu cliente apenas foi resolver uma questão pessoal com a vítima, pois ambos eram amigos”, afirmou Dr. Isaque.

Ao se apresentar ao delegado, o acusado entregou não apenas a arma usada no crime, mas também outra que possuía. Ele é Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) no município e estava com a posse de arma regularizada.

Após prestar depoimento, foi registrado um boletim de ocorrência de captura de procurado, e sua prisão temporária foi decretada por 30 dias. Em seguida, ele foi encaminhado à Cadeia de Penápolis.

O crime

Na manhã do dia 20, o crime ocorreu em um condomínio no bairro Toselar, em Birigui. O autor interfonou para a vítima e, aproveitando-se da saída de um veículo, entrou no local.

De acordo com o delegado Nilton Aparecido Marinho, quando a vítima descia para atender o autor, ele disparou três vezes, atingindo-a com dois tiros, que causaram ferimentos leves no pé e na perna. Após os disparos, o suspeito fugiu.

Moradores do prédio acionaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local. A vítima foi socorrida por uma unidade de resgate e levada ao pronto-socorro municipal, onde recebeu atendimento e foi liberada sem risco de vida.