Médico com atuação em Araçatuba é absolvido de estupro

A Justiça de Bragança Paulista absolveu um médico, que já atuou em Araçatuba e Birigui e tem familiares na região, das acusações de estupro, descumprimento de medida protetiva e ameaça contra sua ex-companheira. A decisão foi proferida pelo juiz Laércio José Mendes Ferreira Filho, que apontou contradições nos depoimentos da vítima e testemunhas.

O caso teve início após a mulher registrar um boletim de ocorrência contra o médico, alegando agressão e resultando na concessão de uma medida protetiva. Em novembro de 2024, ele procurou a ex-companheira para tentar uma reconciliação, e ambos fizeram uso de substâncias químicas na residência dela. Mais tarde, a mulher o acusou de agressão e estupro. O Ministério Público solicitou sua prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça.

No julgamento, as provas demonstraram inconsistências nos relatos da vítima e testemunhas, levando à absolvição do médico nos crimes mais graves. No entanto, ele foi condenado por lesão corporal e recebeu pena de dois anos de reclusão em regime aberto, sendo expedido o alvará de soltura. A defesa foi conduzida pelo advogado Dr. André Dona.