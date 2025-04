Diretoria de Ensino de Birigui abre seleção para Agente Escolar

Os profissionais contratados terão uma carga horária de 40 horas semanais e receberão um salário mensal de R$ 1.640. Conforme a legislação vigente, 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência. O contrato poderá ter duração máxima de 12 meses, podendo ser encerrado antes, conforme necessidade da administração.

A seleção está sendo conduzida pela Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado da Diretoria de Ensino, e as contratações ocorrerão conforme a necessidade das unidades escolares, durante o prazo de validade do processo seletivo, que é de um ano, sem possibilidade de prorrogação.

A Diretoria de Ensino da Região de Birigui está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à contratação temporária de Agentes de Organização Escolar (AOE) na rede estadual de ensino. As vagas são para cadastro reserva e exigem ensino médio completo.

As inscrições estão abertas até o dia 7 de abril e devem ser feitas exclusivamente online, por meio de um formulário eletrônico disponível no site da Diretoria de Ensino de Birigui. O processo é gratuito e exige o preenchimento correto dos dados pessoais e um e-mail válido para futuras comunicações. O edital completo e mais informações estão disponíveis no site da Diretoria de Ensino Região de Birigui.