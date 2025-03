Confusão na sinalização de trânsito preocupa motoristas

A falta de padronização na sinalização de trânsito em um cruzamento de Araçatuba tem gerado dúvidas entre os condutores. A Folha da Região recebeu uma denúncia via WhatsApp sobre a incerteza causada pela Mobilidade Urbana no município.

De acordo com um servidor público de 55 anos, morador da região, na travessa da rua Argentina com aAqvenida Pompeu de Toledo, há uma contradição na sinalização. Enquanto uma placa de PARE orienta os motoristas a interromperem a passagem antes de cruzar a avenida, a pintura no solo indica que a via seria de mão única, o que gera confusão sobre a prioridade no trânsito.

Diante da situação, a equipe da Folha da Região entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para esclarecer o caso e entender quais medidas serão tomadas para solucionar o problema. Mas não teve retorno até a publicação deste texto.