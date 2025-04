Menina de 6 anos passa mal duas vezes e morre após atendimento

A Polícia Civil de Buritama vai investigar a morte de uma menina de 6 anos, ocorrida no domingo, 30, pouco depois de dar entrada no pronto-socorro da Santa Casa. A criança já havia recebido atendimento no sábado, 29, mas foi medicada e liberada.

A família, que mora em Lourdes, relatou que a menina começou a sentir dores abdominais na sexta-feira, 28. Durante a madrugada de sábado, os sintomas pioraram, e ela passou a expelir um líquido pela boca.

Mesmo após ser medicada em casa, a criança vomitou os remédios e continuou sentindo dores. No início da tarde, foi levada ao hospital de Buritama, recebeu medicação intravenosa e recebeu alta por volta das 17h.