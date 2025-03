Suspeitos são flagrados com drogas e são liberados pela polícia

Na noite da última quinta-feira (27), durante a tradicional feirinha realizada na área de eventos da Praça da Igreja Matriz, em Santo Antônio do Aracanguá, uma equipe do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) abordou dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi conduzida pelos soldados Alves e Rojas.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram cerca de cinco indivíduos reunidos na praça. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram em direções distintas, mas os agentes conseguiram interceptar e abordar dois deles: um menor de idade e um maior.

Na revista pessoal, foram encontrados com o menor 38 gramas de maconha, já fracionadas para venda, e R$ 20 em dinheiro. Com o maior de idade, os policiais localizaram 13 eppendorfs contendo cocaína e R$ 50 em dinheiro. Diante da situação, a equipe deu voz de prisão e solicitou apoio da Atividade DEJEM, composta pelo sargento Ramos e pelo cabo Leandro, além do sargento Alaniz e da cabo Jéssica.