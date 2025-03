Ladrões invadem residência por telhado e danificam porta

Na tarde desta sexta-feira, 28, os policiais militares CB Lorenceti e CB Pm Feminina Matos foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de furto em andamento em uma residência na Rua Mário de Souza Campos, esquina com a Rua Liberdade, no bairro Vila Maria, em Birigui.

Ao chegarem ao local, informaram que dois indivíduos estavam no interior da casa. Durante a abordagem, um dos suspeitos, ao tentar evadir-se, foi surpreendido no telhado, enquanto o outro foi encontrado escondido em um dos guarda-roupas.

No quintal, os policiais localizaram diversos pertences da vítima, já separados e prontos para serem levados pelos autores do crime.