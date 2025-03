Birigui terá conjunto habitacional com 143 casas

A prefeita de Birigui, Samanta Borini, assinou no início desta semana, em São Paulo, a ordem de serviço para a construção de 143 unidades habitacionais no município. O novo conjunto habitacional será erguido por meio de uma parceria entre o município e o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Habitação (SDUH), por meio do programa Casa Paulista.

A assinatura contou com a presença do secretário Marcelo Branco e do diretor de Engenharia e Obras, Silvio Vasconcellos. O valor do investimento em Birigui ultrapassa R$ 15,3 milhões, e as obras no empreendimento Birigui D começarão em abril, com previsão de conclusão em 23 meses.

As casas terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, sendo entregues com piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos na cozinha e no banheiro, além de infraestrutura completa. O terreno, doado pela prefeitura, está localizado atrás do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) Câmpus Birigui, no prolongamento da rua Pedro Cavalo.