Terminal Urbano volta ao antigo endereço a partir desta 2ª

O atual terminal urbano, conhecido como “Novo Terminal”, será temporariamente fechado para a realização de correções técnicas apontadas após o início das operações. Entre os problemas constatados estão falhas em sistemas hidráulicos, trincos, cobertura, acessibilidade, sistema de combate a incêndio e capacidade de vagas para veículos, entre outros. De acordo com a Prefeitura, os reparos já estão sendo providenciados, com acompanhamento técnico.

A mudança tem como principal objetivo fazer os reparos no terminal novo, inaugurado no ano passado, para assim melhorar a segurança dos usuários e a operacionalização do transporte coletivo, reduzindo atrasos de partidas e chegadas dos ônibus.

A Prefeitura de Araçatuba informa que, a partir desta segunda-feira , 31, o Terminal Rodoviário Urbano “Nelson Reis Alves” voltará a funcionar no seu endereço anterior, entre as ruas Tupi e Olavo Bilac, ao lado da antiga plataforma ferroviária.

Com a readequação das linhas e a localização mais estratégica do antigo terminal, a expectativa é de que a rotina dos usuários seja beneficiada. “Esta é uma medida de responsabilidade e respeito com a população. O retorno ao terminal antigo é necessário para que possamos corrigir todas as falhas estruturais do novo prédio com tranquilidade e segurança”, declarou o prefeito Lucas Zanatta.

O prefeito reforça que a prioridade é garantir um transporte urbano eficiente e digno. “Sabemos da importância do transporte coletivo para o dia a dia de milhares de pessoas. Estamos enfrentando esse desafio de frente, corrigindo o que precisa ser corrigido, com planejamento e compromisso com o cidadão”, afirmou.

Não há um prazo para a conclusão dos reparos no Novo Terminal.