Servidores protestam contra mudança no prêmio assiduidade

Na manhã desta sexta-feira (28), centenas de servidores públicos municipais se reuniram em assembleia em frente ao centro administrativo da Prefeitura de Birigui.

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SISEP), Gilson Paulino, informou que os integrantes do sindicato e demais servidores permaneceriam no local até as 17h. Às 18h, eles seguiriam para a Câmara Municipal de Birigui, onde ocorreria a sessão extraordinária para a votação do Projeto de Lei 51/25. A proposta da prefeita prevê alterações nos descontos por ausência no prêmio assiduidade, agora baseados na remuneração do servidor.

Para os servidores, no entanto, a mudança representa uma redução significativa em seus ganhos. Durante seu discurso, feito em um caminhão de som, Gilson Paulino ressaltou que a medida prejudica ainda mais os trabalhadores. Enquanto ele falava, os manifestantes entoavam protestos como: “E as ausências dos vereadores?”, “E o nepotismo, como segue?” e “Somos servidores públicos, não vamos sair! Daqui a quatro anos, você não volta!”.

A indignação se intensificou após declarações atribuídas à prefeita Samanta, que, segundo o relato de uma servidora que preferiu não se identificar, teria afirmado em entrevista a uma rádio local: “Se o salário está baixo, peça para sair”.

O sindicato organizou um mini trio elétrico para a ação e distribuiu água aos presentes. A Polícia Militar montou um esquema de segurança para manter a ordem, com o apoio da Guarda Civil Municipal.

Vaias

O ex-prefeito Wilson Carlos Borini, atualmente ocupando um cargo comissionado na gestão, foi vaiado ao sair para o almoço. Ao chegar a seu veículo particular, optou por seguir por uma rua paralela, evitando passar em frente aos servidores.

Vereador presente

O único vereador a comparecer à assembleia pela manhã e permanecer até o meio da tarde foi Tody da Unidiesel (AVANTE). Em entrevista à nossa equipe de reportagem, ele afirmou: “Servidores, podem contar com este vereador. Sempre que precisarem, estarei ao lado de vocês”.

Resposta da prefeitura

Nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Adjunta de Governo para obter um posicionamento da prefeita sobre a manifestação em frente ao centro administrativo. Até o momento, não recebemos resposta.