Irmãos se tornam réus por assassinato de eletricista em Birigui

O caso teve grande repercussão na região, pois a vítima foi atacada pelas costas enquanto caminhava com seu filho, de apenas 3 anos. Ele foi alvejado por pelo menos oito disparos e não teve chance de defesa. Os suspeitos foram capturados em flagrante ainda no mesmo dia e, posteriormente, tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça.

A Justiça de Birigui aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e abriu processo criminal contra os irmãos Lucas Custódio David e Luan Custódio David. Eles são acusados de envolvimento na morte do eletricista Vitor Henrique Pelicer, de 33 anos, assassinato ocorrido no dia 25 de fevereiro, no bairro Simões. A dupla foi denunciada por homicídio triplamente qualificado.

A acusação foi formalizada pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, baseada no inquérito conduzido pelo delegado Eduardo Lima de Paula. De acordo com as investigações, Pelicer caminhava pela rua Sebastião Custódio quando foi abordado pelos criminosos, que chegaram de moto. O passageiro do veículo efetuou os disparos, derrubando a vítima no chão e, em seguida, atirando novamente.

As apurações indicam que o crime foi motivado por um desentendimento ocorrido em 2022, relacionado ao uso de uma caçamba de entulho. A vítima teria sido acusada de descartar lixo doméstico na caçamba da empresa dos irmãos. Durante uma discussão, Pelicer teria agredido Lucas com um soco no rosto, causando-lhe fratura na mandíbula. O episódio resultou em um processo judicial, no qual uma testemunha chegou a ser ameaçada pelos acusados.

A denúncia aponta que o assassinato foi premeditado. No dia do crime, Lucas teria saído de casa em um HB20, enquanto Luan seguia de moto, vestindo capa de chuva e capacete com viseira escura. Eles teriam rondado a casa da vítima antes do ataque. Após o homicídio, Lucas foi preso em Birigui, ainda com o carro usado no crime, enquanto Luan foi localizado no rancho da namorada, em Araçatuba, por uma equipe do GOE/Deic.