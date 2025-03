CDHU prorroga campanha de regularização de contratos na região

Na região de Araçatuba , centenas de famílias podem ser beneficiadas com as facilidades da campanha. Dentre as vantagens, está a isenção de juros de mora e multa por atraso, além da possibilidade de parcelamento do débito até o prazo final do contrato, sem incidência de juros remuneratórios. Para aderir, é necessário efetuar um pagamento inicial, conforme o tempo de atraso:

Após o término da campanha, os acordos seguirão as regras regulares da CDHU, incluindo entrada de 10% do valor da dívida e incidência de juros e multa por atraso.

Outra possibilidade oferecida pela campanha é a portabilidade para as regras atuais de financiamento da CDHU, que limitam as parcelas a 20% da renda familiar e aplicam juro zero para famílias com renda de até cinco salários mínimos. Além disso, é uma oportunidade para regularização de transferências não formalizadas, como contratos de gaveta.

Mutuários da região de Araçatuba estão recebendo cartas com boletos contendo a proposta de renegociação. O pagamento do boleto confirma automaticamente a adesão ao acordo. Para conferir a autenticidade do documento, basta acessar o site da CDHU.