Operação em Araçatuba autua 118 motociclistas em irregularidades

Na noite deste sábado (29), uma Operação Integrada de Trânsito foi realizada em Araçatuba pela Polícia Militar, em parceria com a Mobilidade Urbana e a Guarda Civil Municipal.



A ação foi organizada em resposta a diversas reclamações da população sobre motociclistas que praticavam manobras arriscadas, conduziam de forma perigosa e utilizavam escapamentos irregulares, gerando poluição sonora e colocando em risco a segurança pública.



A operação foi realizada em dois pontos estratégicos da cidade: Avenida dos Araçás x Rua Mato Grosso; e Avenida Brasília, com foco na fiscalização de motociclistas envolvidos em práticas perigosas.



Balanço da Operação:

95 motocicletas fiscalizadas

118 autuações aplicadas por infrações de trânsito

18 veículos removidos ao pátio

Apreensão de bicicletas motorizadas em situação irregular

Com o aumento no número de acidentes graves e fatais no trânsito, a Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança viária. A fiscalização de condutores irregulares é fundamental para reduzir ocorrências e preservar vidas. Ações como essa continuarão a ser realizadas para garantir mais tranquilidade e segurança à população.