Homem é preso acusado de estuprar menino de 14 anos

A Polícia Civil de Valparaíso prendeu temporariamente, nessa quinta-feira, 27, um homem após decisão judicial que atendeu ao pedido da equipe de investigação, sob acusação de ter estuprado um menino de 14 anos. A prisão ocorreu depois que os investigadores identificaram a autoria do crime com base em imagens de câmeras de segurança e análise de dados.

O caso teve início com a denúncia de uma cuidadora do Serviço de Acolhimento Institucional Menino Jesus. Segundo o relato, um adolescente de 14 anos foi abordado por um homem desconhecido em um sanitário público na Praça Oscar de Arruda. O jovem afirmou ter sido abraçado pelo suspeito, recebido R$ 100. Ele retornou à escola sem cueca e com sinais de assaduras nas pernas. Além disso, ele portava diversos doces que não foram fornecidos pela instituição.

As imagens de segurança confirmaram o encontro entre o adolescente e o suspeito, que permaneceram juntos no banheiro público por aproximadamente seis minutos. A investigação permitiu a identificação e localização do suspeito, levando à sua prisão temporária para a continuidade das apurações.