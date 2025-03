Instituto Federal de Birigui oferece bolsa de R$ 200 para reforço

Estudantes do 9º ano da rede pública nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto podem se inscrever no programa Partiu IF, que oferece aulas de reforço e uma bolsa mensal de R$ 200. O prazo para participar termina nesta sexta-feira, 28, e há vagas disponíveis para o Instituto Federal de Birigui, Ilha Solteira e outras unidades do estado.

O programa prioriza alunos de famílias com renda de até um salário-mínimo per capita, além de estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas ou com deficiência. Para receber a bolsa, é necessário manter frequência mínima de 75% nas aulas.

Com duração de oito meses, o curso oferece reforço em matemática, português e ciências da natureza. As aulas serão realizadas em diversas unidades do Instituto Federal de São Paulo, incluindo Birigui, São José do Rio Preto, Ilha Solteira e Catanduva.