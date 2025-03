Idoso agride companheira em Birigui após recusa para ato sexual

Um idoso de 69 anos agrediu sua companheira, de 62 anos, e o cunhado, de 64, na noite da última terça-feira (25), em Birigui, após a mulher se recusar a manter relações sexuais com ele.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão em uma residência no bairro Jardim do Lago. No local, os agentes encontraram as vítimas feridas. A mulher relatou que o companheiro ficou agressivo após sua recusa de manter relação sexual naquele momento e, tomado pela raiva, utilizou um pedaço de madeira para atacá-la. O cunhado, ao tentar intervir, também foi agredido.

Uma equipe de resgate foi acionada e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro municipal. Quando os policiais chegaram, o agressor não foi encontrado.

Encontrado dormindo

Mais tarde, ainda no mesmo dia, os policiais retornaram ao local e encontraram o idoso dormindo. Ao ser questionado, ele admitiu as agressões e alegou que os três haviam consumido bebidas alcoólicas antes do ocorrido. Segundo ele, reagiu por temer ser atacado pelos irmãos.

O agressor foi levado à delegacia, prestou depoimento e, como não houve flagrante, foi liberado. A vítima solicitou uma medida protetiva, e o caso será encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher para as devidas providências.