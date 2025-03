Júri condena homem por tentativa de homicídio em Birigui

Na tarde desta quinta-feira (27), um pedreiro de 28 anos foi condenado em júri popular na cidade de Birigui pela tentativa de homicídio contra sua ex-companheira.

Apesar da condenação, a pena será cumprida em regime aberto, conforme decidido pela juíza Beatriz Tavarez Camargo.

O julgamento

Durante o julgamento, o Ministério Público, representado pelo promotor Dr. Rodrigo Mazilli Marcondes, pediu a condenação do réu por tentativa de homicídio qualificado, com a qualificadora para tentativa de feminicídio.



A defesa, composta pelas advogadas Dra. Victoria Pache, Dra. Izabela, Dr. Milton Lima e Dr. Cesar Franzoi, argumentou que o ato deveria ser classificado como lesão corporal leve. A advogada Victoria Pache defendeu que o pedreiro havia se defendido ao ser golpeado com uma "machadinha" na testa, atingindo a vítima com o cabo da ferramenta, sem a intenção de matá-la.

A condenação

O conselho de sentença acatou parte dos argumentos do Ministério Público e condenou o réu por tentativa de homicídio, mas sem as qualificadoras que poderiam agravar a pena.



Inicialmente, a condenação foi fixada em 12 anos de reclusão. No entanto, após a aplicação da dosimetria da pena, houve uma redução de dois terços, resultando em uma pena final de 4 anos. Como o pedreiro já cumpriu 1 ano e 4 meses em regime fechado, a juíza decidiu por sua liberação, permitindo que ele cumpra o restante da pena em regime aberto, sob condições a serem estipuladas pelo juízo competente após o trânsito em julgado da sentença.

“Nós, da defesa, consideramos ser nossa obrigação moral garantir que o acusado respondesse ao processo em liberdade. Afinal, quando se trata de uma pessoa de boa índole e comportamento irrepreensível, o encargo da defesa se torna ainda mais significativo, pois estamos cientes das condições adversas do sistema carcerário”, comentou a Dra. Victoria Pache.

O crime

O incidente ocorreu no dia 12 de maio de 2023, na Rua Francisco Tibério, no bairro Atenas, em Birigui. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender a uma ocorrência de violência contra uma mulher. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída, ensanguentada, e o acusado sendo monitorado por populares, também ferido.

Segundo a vítima, ela havia percebido o desaparecimento de sua motoneta e suspeitava que o ex-companheiro estivesse envolvido. Ao encontrá-lo em um bar para buscar a chave do veículo, uma discussão começou e culminou em agressões. A mulher relatou que o pedreiro a atacou com uma "machadinha", provocando ferimentos. Populares intervieram e também agrediram o acusado, que chegou a perder a consciência.

Ambos foram atendidos no pronto-socorro municipal, onde o pedreiro recusou atendimento médico, enquanto a mulher ficou sob observação. O réu foi, posteriormente, levado ao Plantão Policial, onde foi registrada a ocorrência por violência doméstica e tentativa de homicídio por motivo fútil.

Com a sentença proferida, o pedreiro cumprirá o restante da pena em liberdade, sob condições a serem determinadas pela justiça.