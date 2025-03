Grupo mobiliza ação para recuperar o Rio Tietê em crise

Em um esforço conjunto para enfrentar a crise ambiental que afeta o Rio Tietê, os vereadores Altair Reis (PL), Professora Jandineia (PT), Mário Abe (PL) e Paulinho do Esporte (União Brasil), representando a Câmara Municipal de Penápolis, uniram-se ao grupo "Todos pelo Tietê".

A iniciativa busca cobrar e implementar soluções eficazes para a recuperação e preservação do rio, que recentemente sofreu um grave impacto ambiental devido ao surgimento de substâncias verdes e à mortandade de toneladas de peixes.

O grupo reúne vereadores de diversas cidades, entre elas Adolfo, Borborema, Sales, Buritama, Penápolis, Sabino, Ubarana, Promissão e Novo Horizonte. A primeira reunião ocorreu na noite de terça-feira, dia 25, em Adolfo.

O encontro contou com a participação de Wagner Casadei, da ONG Rio Dourado, que explicou tecnicamente as causas do desastre ambiental e as medidas necessárias para evitar novas ocorrências.

Agora, o grupo pretende agendar uma audiência com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e propor a criação de uma lei municipal para padronizar medidas de prevenção contra a contaminação do rio.

O próximo encontro, aberto à adesão de mais vereadores de Penápolis e de outras cidades, está marcado para o dia 8 de abril, em Buritama.

"Nata verde"

Segundo Wagner Casadei, a contaminação do Rio Tietê decorre do lançamento de esgoto não tratado, além da presença de adubo e agrotóxicos ricos em nutrientes, como nitrogênio e fósforo, que provocam a eutrofização, que é o acúmulo de matéria orgânica em decomposição.

Esses rejeitos “adubam” as algas, favorecendo sua proliferação e a formação da chamada “nata verde”, que impede a passagem de luz solar e compromete a fotossíntese, reduzindo a produção de oxigênio na água.

Para Casadei, a solução passa pelo tratamento integral do esgoto urbano e pela implantação de curvas de retenção no último talhão das áreas cultivadas, evitando que os nutrientes sejam carregados para o leito do rio.