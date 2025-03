AEA perde para o líder, mas segue na disputa do Paulista

A AEA (Associação Esportiva Araçatuba) encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A4 com uma derrota por 3 a 0 para o União Barbarense, neste sábado, 22, em Santa Bárbara d’Oeste. Apesar do resultado, o time garantiu a sétima posição na tabela e avançou às quartas de final, onde enfrentará o Taquaritinga. O primeiro jogo do mata-mata será no próximo sábado, 29, às 17h, em Araçatuba.

Enquanto isso, o Penapolense, que corria risco de rebaixamento, conseguiu escapar da queda e se manter na divisão. O Osasco Audax e a Matonense foram os rebaixados para a Segunda Divisão do Paulista.

Resultados da última rodada

- Matonense 0x0 Penapolense

- Taquaritinga 2×1 Jabaquara

- Vocem 1×1 Paulista

- União Barbarense 3×0 Araçatuba

- São Caetano 2×2 Inter de Bebedouro

- Osasco Audax 1×3 Colorado Caieiras

- Barretos 0×1 Joseense

Calssificação final e confrontos do mata-mata