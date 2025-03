Polícia Civil recupera bens comprados com cartão furtado

A Polícia Civil de Araçatuba recuperou, na manhã dessa sexta-feira, 21, uma quantidade significativa de bens que haviam sido adquiridos fraudulentamente. A apreensão foi realizada após a vítima registrar um boletim de ocorrência informando que seu cartão de crédito foi furtado dentro de sua residência em Araçatuba e que a suspeita era uma funcionária.

A polícia solicitou um mandado de busca e apreensão no endereço da investigada, que foi aceito pelo Judiciário. O cumprimento do mandado ocorreu na manhã de sexta. Durante a vistoria na residência da acusada, os agentes encontraram o cartão da vítima, além de diversos itens comprados com ele. Entre os produtos recuperados, estavam um iPhone 12 Pro Max, várias bolsas e produtos de maquiagem.

Ao ser apresentada na delegacia, a acusada confessou o furto do cartão da patroa e admitiu que os itens recuperados foram adquiridos com o cartão furtado. Após prestar esclarecimentos, a mulher foi liberada. O inquérito para investigar o crime de furto qualificado, caracterizado pelo abuso de confiança, continua em andamento.