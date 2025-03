Casal acusado de furtar motocicleta é identificado pela GCM

Uma mulher de 31 anos foi detida pela Guarda Municipal de Birigui, na madrugada dessa sexta-feira, 20, acusada de participar do furto de uma motocicleta, enquanto seu namorado, um homem de 32 anos, conseguiu fugir e não foi localizado.

Os agentes da GCM receberam uma denúncia anônima informando que uma motocicleta Honda Titan 150, ano 2008, estaria na rua Donato Perroti, no bairro Monte Líbano, e que os supostos autores do crime estavam nas proximidades. Ao chegarem ao local, não encontraram a moto, mas obtiveram novos detalhes sobre os suspeitos, que tinham pulado o muro de uma residência próxima.

Durante as buscas, a mulher foi encontrada em uma casa abandonada na rua Gabriele Zamperlini. Com ela, os guardas encontraram uma faca. Ao ser interrogada, a mulher disse que tinha fugido da área por medo de ser agredida por populares. Ela confessou que estava com o namorado na noite do furto e que ele teria vendido a motocicleta em Araçatuba para uma pessoa desconhecida.

Itens apreendidos